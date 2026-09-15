На Буковине прокуратура требует пожизненного заключения за повторное сексуальное насилие над ребенком

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На Буковине прокуроры оспаривают приговор 59-летнему мужчине, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие

Об этом сообщил Офис Генпрокуратура, передает RegioNews .

Сторона обвинения считает такое наказание недостаточным и настаивает на пожизненном заключении.

Как сообщается, первое преступление мужчина совершил около десяти лет назад. Тогда он, по материалам дела, совершил сексуальное насилие в отношении 15-летней девушки — внучки своей сожительницы. В результате девушка забеременела и родила ребенка в 16 лет.

После этого бабушка, которая должна была защитить внучку, убеждала ее "примириться" с обидчиком. Муж тогда получил условное наказание.

Через десять лет, по данным дела, он снова совершил сексуальное насилие. На этот раз потерпевшей стала его 9-летняя дочь — ребенок, рожденный в результате преступления.

По данным обвинения, мужчина угрожал ребенку расправой над его младшими сестрами, чтобы заставить его молчать. О насилии стало известно после работы с ребёнком психологов.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Прокуроры оспаривают приговор, считая назначенное наказание недостаточным, учитывая тяжесть преступлений и их последствия. Они настаивают на пожизненном лишении свободы.

Напомним, что в Киеве суд признал 45-летнего мужчину виновным в систематическом изнасиловании двух малолетних сыновей его сожительницы, а также в изготовлении и распространении порнографии, в частности, детской. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.