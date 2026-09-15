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15 сентября 2026, 20:56

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб человек, четверо раненых

15 сентября 2026, 20:56
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Фото иллюстративное
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В течение 15 сентября русские войска атаковали Херсонщину ствольной артиллерией и беспилотниками разных типов. По состоянию на 17:30 известно об одной погибшей и четырех раненых

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

Около 09:40 российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на одну из улиц Херсона. В результате атаки погибла 74-летняя женщина, передвигавшаяся по городу.

Еще два человека пострадали в Херсоне из-за атак российских дронов. Еще двое гражданских получили ранения в Белозерке.

Российские атаки также повлекли повреждение частных и многоквартирных домов, школы и легковых автомобилей.

По фактам российских атак прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины по военным преступлениям.

Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.

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