На Днепропетровщине из-за российских атак ранены два человека

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня более десяти раз атаковали три района Днепропетровской области. В результате обстрелов и ударов ранений получили два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

Для атак русская армия применяла беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены учебные заведения, административное здание, многоквартирные дома, гаражи и автомобили.

В Кривом Роге в результате атаки повреждено нежилое здание. Пострадал 37-летний мужчина.

Еще один человек пострадал в Синельниковском районе. В Васильковской общине в результате атаки уничтожен частный дом, а 86-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.