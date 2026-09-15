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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
15 сентября 2026, 09:29

Нежелание НАБУ и САП "втягиваться в политику" в контексте безопасности страны

15 сентября 2026, 09:29
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Фото: скриншот с брифинга руководителей НАБУ и САП 14 сентября
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Поддерживаю НАБУ и САП. Хотя бы потому, что других независимых правоохранительных институтов не существует.

Нет независимого от президента правительства, нет независимой Верховной Рады, нет независимых судей и прокуроров.

НАБУ и САП сегодня – последний законный форпост на пути сползания страны к авторитаризму и прямому правлению мафии вроде сицилийской.

Но!.. Сегодняшняя прессуха антикоров была грустной – руководители НАБУ и САП не дали ответа на острые вопросы журналистов, откровенно хамили и апеллировали к букве закона.

Зачем выходить к обществу с открытой пресс-конференцией, апеллировать к обществу, пытаться получить поддержку общества, если не хочешь отвечать на вопросы общества?..

Когда-то давно, больше полугода назад, мне неформально передали из НАБУ и САП, что они не будут меня поддерживать и защищать из-за того, что я их "втягиваю в политику".

Напоминаю, что вся моя "политика" была в инженерных решениях, которые давали нам возможность атаковать Москву и эффективно противодействовать вражеским дронам. Вся моя "политика" была в том, что я свидетельствовал НАБУ против оружейной мафии.

В итоге нежелание руководителей НАБУ и САП "втянуть их в политику" закончилось не только личной трагедией моего подразделения и моей семьи, но и несостоятельностью наших сил обороны устроить обещанный блэкаут в Москве и защитить страну от атак реактивных шахедов. Убытки экономики достигли сотен миллиардов гривен, доходы штилерманов – десятков миллиардов долларов.

Нельзя быть немного беременной. Строгое соблюдение законов означает, в первую очередь, стопроцентное соблюдение требований общества на защиту и справедливость. В конце концов само общество пишет законы.

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Украина Кравченко Руслан Андреевич генпрокурор НАБУ выезд за границу побег
 
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