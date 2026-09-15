В Николаевской области вражеский беспилотник попал в сельхозпредприятие
В Николаевском районе 15 сентября русские войска атаковали беспилотниками сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки ранен 46-летний мужчина
Об этом сообщила полиция Николаевской области, передает RegioNews .
"Сегодня, 15 сентября, враг атаковал беспилотными летательными аппаратами сельскохозяйственное предприятие Николаевского района. В результате обстрела 46-летний мужчина получил ранения", — говорится в сообщении полиции.
Пострадавшему медики оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
В результате атаки также повреждены сельскохозяйственные помещения и техника.
Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки, собрали и изъяли вещественные доказательства. По факту нарушения законов и обычаев войны начато документирование в рамках статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.