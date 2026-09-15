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15 сентября 2026, 21:56

В Николаевской области вражеский беспилотник попал в сельхозпредприятие

15 сентября 2026, 21:56
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Фото: полиция Николаевской области
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В Николаевском районе 15 сентября русские войска атаковали беспилотниками сельскохозяйственное предприятие. В результате атаки ранен 46-летний мужчина

Об этом сообщила полиция Николаевской области, передает RegioNews .

"Сегодня, 15 сентября, враг атаковал беспилотными летательными аппаратами сельскохозяйственное предприятие Николаевского района. В результате обстрела 46-летний мужчина получил ранения", — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшему медики оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

В результате атаки также повреждены сельскохозяйственные помещения и техника.

Правоохранители зафиксировали последствия российской атаки, собрали и изъяли вещественные доказательства. По факту нарушения законов и обычаев войны начато документирование в рамках статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские военные 15 сентября нанесли удар беспилотником по Кривому Рогу на Днепропетровщине . В результате атаки 37-летний мужчина получил ранения.

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