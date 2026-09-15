20:35  15 вересня
РФ готує дешеві ракети, які швидші за реактивні дрони
19:48  15 вересня
На Буковині прокуратура вимагає довічного ув'язнення за повторне сексуальне насильство над дитиною
16:40  15 вересня
В Україну екстрадували колишнього міського голову Рахова
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2026, 21:41

Володимир Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади Генпрокурора

15 вересня 2026, 21:41
Читайте также на русском языке
Фото: Руслан Кравченко/Фейсбук
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський 15 вересня звільнив Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Напередодні відповідне рішення погодила Верховна Рада

Відповідний указ №932/2026 від 15 вересня оприлюднили на сайті глави держави, передає RegioNews.

В указі зазначено:

"Звільнити Кравченка Руслана Андрійовича з посади Генерального прокурора".

Таким чином, рішення про звільнення Кравченка оформлене указом президента після погодження Верховною Радою.

Нагадаємо, що Верховна Рада на засіданні 15 вересня підтримала звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

Зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Згодом стало відомо, що генпрокурор виїхав за кордон. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив журналістам, що не отримував підозри, про підписання якої раніше говорив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. Керівник САП Олександр Клименко також заявив, що ніхто з його близьких не отримував підозр.

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про підозру керівнику НАБУ та наголосили, що правових підстав для її оголошення не було.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський генпрокурор Руслан Кравченко
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Трампа не так багато важелів впливу
15 вересня 2026, 22:40
У Львові чоловік зарізав колишню дружину і сина
15 вересня 2026, 22:20
Зеленський заявив про дві спроби РФ атакувати його літак дронами у Молдові
15 вересня 2026, 22:12
На Миколаївщині ворожий безпілотник поцілив у сільгосппідприємство
15 вересня 2026, 21:56
На Херсонщині через ворожі обстріли загинула людина, четверо поранених
15 вересня 2026, 20:56
РФ готує дешеві ракети, які швидші за реактивні дрони
15 вересня 2026, 20:35
На Дніпропетровщині через російські атаки поранені двоє людей
15 вересня 2026, 20:20
Справа Кравченка: цю інформаційну битву Зеленський явно програв.
15 вересня 2026, 20:15
На Черкащині уламки ворожого БпЛА пошкодили приватну садибу
15 вересня 2026, 19:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »