11:28  15 сентября
В Винницкой области в реке Южный Буг обнаружили тело мужчины
10:57  15 сентября
На Волыни ночью в результате российского удара загорелся тепловоз
08:44  15 сентября
В Житомирской области перевернулся трактор: погиб 16-летний парень
UA | RU
UA | RU
15 сентября 2026, 16:40

В Украину экстрадировали бывшего городского голову Рахова

15 сентября 2026, 16:40
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Эксмера Рахова, почти три года находившегося в международном розыске и дважды задерживавшегося в странах Европейского Союза, экстрадировали в Украину

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

10 сентября 2026 его передали украинской стороне в пункте пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе.

После возвращения в Украину суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, суд определил альтернативу — залог в размере около 333 тысяч гривен.

Прокуратура считает определенный размер залога недостаточным, учитывая, что ранее мужчина уклонялся от правосудия. Поэтому решение суда в части размера залога будут обжаловать в апелляционном порядке.

По данным следствия, в конце 2025 г. эксмера задержали в Чехии и запретили ему покидать территорию страны. Однако впоследствии он оказался в Румынии, где был задержан повторно. После завершения необходимых экстрадиционных процедур его передали Украине.

По материалам следствия, экс-чиновник может быть причастен к завышению стоимости работ при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра. По документам работы якобы выполнили в полном объеме, однако экспертиза установила несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ задекларированным.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге — по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, годами скрывавшегося от украинского правосудия.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина Румыния мэр Закарпатье
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Ивано-Франковской области мошенники выманили у жителей почти 300 тысяч гривен
15 сентября 2026, 18:49
Россияне ударили по Сумам: среди пострадавших – ребенок
15 сентября 2026, 18:45
В Кировоградской области мужчину приговорили к 7 годам и 8 месяцам тюрьмы за сбыт психотропов
15 сентября 2026, 18:37
Российский беспилотник атаковал Кривой Рог: есть раненый
15 сентября 2026, 17:59
ВАКС снял с Ермака электронный браслет, потому что он "являет угрозу жизни и здоровью"
15 сентября 2026, 17:55
В Киеве из-за российской атаки пострадали два человека
15 сентября 2026, 17:47
В Киеве мужчину, который годами насиловал двух сыновей сожительницы, приговорили к пожизненному
15 сентября 2026, 17:25
В Херсонской области сообщили о подозрении двум женщинам за работу в оккупационной соцзащите
15 сентября 2026, 16:59
В Ровно 17-летний курьер мошенников забрал у пенсионера более 8 тысяч долларов
15 сентября 2026, 16:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »