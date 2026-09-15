В Украину экстрадировали бывшего городского голову Рахова

Фото: Офис Генерального прокурора

Эксмера Рахова, почти три года находившегося в международном розыске и дважды задерживавшегося в странах Европейского Союза, экстрадировали в Украину

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

10 сентября 2026 его передали украинской стороне в пункте пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе.

После возвращения в Украину суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время, суд определил альтернативу — залог в размере около 333 тысяч гривен.

Прокуратура считает определенный размер залога недостаточным, учитывая, что ранее мужчина уклонялся от правосудия. Поэтому решение суда в части размера залога будут обжаловать в апелляционном порядке.

По данным следствия, в конце 2025 г. эксмера задержали в Чехии и запретили ему покидать территорию страны. Однако впоследствии он оказался в Румынии, где был задержан повторно. После завершения необходимых экстрадиционных процедур его передали Украине.

По материалам следствия, экс-чиновник может быть причастен к завышению стоимости работ при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра. По документам работы якобы выполнили в полном объеме, однако экспертиза установила несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ задекларированным.

Мужчине заочно сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге — по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, годами скрывавшегося от украинского правосудия.