В Ивано-Франковской области в ДТП травмировался 18-летний мотоциклист

Фото: полиция Ивано-Франковской области

Днем 14 сентября в поселке Лисец Ивано-Франковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

В результате столкновения травмировался 18-летний мотоциклист, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Авария произошла около 13:50 на улице Хмельницкого.

По предварительным данным полиции, столкнулись мотоцикл, которым управлял 18-летний житель Богородчанского общества, и автомобиль Skoda Octavia под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу.

Правоохранители проверяют водитель Skoda Octavia на состояние алкогольного опьянения.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все происшествия и причины ДТП.

Напомним, что на Рокитновщине произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в результате которого травмировались три человека. Авария произошла 13 сентября около 15:35 в Старом Селе по улице Хмельницкого.