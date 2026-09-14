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14 сентября 2026, 16:47

В Ивано-Франковской области в ДТП травмировался 18-летний мотоциклист

14 сентября 2026, 16:47
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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Днем 14 сентября в поселке Лисец Ивано-Франковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и мотоцикла

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

В результате столкновения травмировался 18-летний мотоциклист, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

Авария произошла около 13:50 на улице Хмельницкого.

По предварительным данным полиции, столкнулись мотоцикл, которым управлял 18-летний житель Богородчанского общества, и автомобиль Skoda Octavia под управлением 32-летней женщины.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Медики доставили его в больницу.

Правоохранители проверяют водитель Skoda Octavia на состояние алкогольного опьянения.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все происшествия и причины ДТП.

Напомним, что на Рокитновщине произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля, в результате которого травмировались три человека. Авария произошла 13 сентября около 15:35 в Старом Селе по улице Хмельницкого.

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