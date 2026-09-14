В Черкасской области мужчина предлагал взятку полицейскому за наркопреступление

Фото: полиция Черкасской области

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

35-летний местный житель предложил полицейскому офицеру общины 200 долларов во избежание уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Во время поверхностной проверки правоохранитель обнаружил у мужчины наркотическое средство "Метадон". После этого местный житель, по данным полиции, пытался договориться с полицейским и предложил ему неправомерную выгоду.

Следственно-оперативная группа Звенигородского районного отдела полиции задокументировала факт предложения 200 долларов должностному лицу.

По этому факту правоохранители открыли уголовные производства по ст. 309 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта, а также по ч. 1 ст. 369 УК — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В настоящее время под процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении.

Продолжается досудебное расследование. За предложение неправомерной выгоды должностному лицу мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы.

Напомним, что в Херсонской области будут судить 54-летнюю жительницу Высокополья, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно хранила автомат, боеприпасы и взрывчатку, а впоследствии попыталась продать часть арсенала за 25 тысяч гривен.