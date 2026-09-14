В Черкасской области автомобиль влетел в стену: один погибший и один раненый

Фото: полиция Черкасской области

В селе Хуторы Черкасского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель получил травмы

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 13 сентября около 18:30 на улице Рождественской.

По предварительным данным полиции, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся со стеной.

В результате ДТП 42-летний пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель с телесными повреждениями госпитализирован в больницу, где он находится в реанимационном отделении.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если оно повлекло смерть потерпевшего.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием трех мотоциклов. Авария произошла 13 сентября около 15:00 вблизи села Поляны Березновской общины.