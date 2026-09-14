Смертельное ДТП в Запорожье: двое мотоциклистов упали на проезжую часть

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, трое мотоциклистов двигались в попутном направлении по проезжей части Балкового моста со стороны острова Хортица. Во время съезда с моста они не справились с управлением. В результате двое мотоциклистов упали на проезжую часть, а третий – наехал на металлическое ограждение. Последний скончался во время оказания медицинской помощи.

"По факту ДТП следователи открыли уголовное производство, правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. Погиб 16-летний молодой человек, еще один подросток получил травмы и был госпитализирован.