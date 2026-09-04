НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию против Офиса Генпрокурора

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по данным следствия, возглавляет должностное лицо Офиса Генерального прокурора Украины

Об этом сообщили в НАБУ, передает RegioNews .

Как сообщили в НАБУ, организация может быть причастна к "крышеванию" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества.

В Бюро отметили, что детали спецоперации сообщат впоследствии.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о еще одном подозрении по делу "Форест Гамп". Известно, что речь идет о влиятельном бизнесмене, ранее бывшем депутатом.