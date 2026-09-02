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02 сентября 2026, 22:13

ВАКС избрал меру пресечения главе Сенс Банка Алексею Ступаку по делу "Форест Гамп"

02 сентября 2026, 22:13
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Фото: Алексей Ступак / Sense Bank
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Высший антикоррупционный суд назначил председателю правления Сенс Банка Алексею Ступаку залог в размере 15 млн. грн. В то же время суд не взял его под стражу

Об этом стало известно по трансляции заседания ВАКС, передает RegioNews .

Суд обязал Ступака не выезжать за пределы Киева, сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и не общаться с другими фигурантами дела "Форест Гамп".

Ступаку сообщили о подозрении в отмывании незаконно полученных средств. По версии следствия, он может быть причастен к схеме по легализации 150 млн грн, которые, вероятно, внесли как залог бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

В ходе судебного заседания прокуроры заявили, что с начала полномасштабного вторжения Ступак не менее 30 раз выезжал за пределы Украины. Также, по их словам, у него нет детей в Украине, а значит, якобы нет достаточно устойчивых социальных связей, которые бы препятствовали возможному укрывательству от следствия.

Адвокаты Ступака отрицали эти доводы. По их версии, все выезды главы банка за границу были связаны с рабочей деятельностью.

Напомним, с утра 19 августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят специальную операцию по разоблачению преступной организации.

Впоследствии СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили имена предполагаемых фигурантов спецоперации. В частности, речь идет о заместительнице руководителя Офиса Президента Ирины Мудры, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Никитасе.

Позже прокурор САП назвал полный "состав" фигурантов.

НАБУ также обнародовало видео с фрагментами разговоров вероятных фигурантов спецоперации "Форест Гамп".

По версии следствия, участники схемы легализовали 150 млн грн наличных, полученных преступным путем. Средства якобы через счета подставных компаний вводили в легальное обращение, чтобы использовать их для внесения залога за одного из фигурантов дела "Мидас".

НАБУ не сообщало, за кого именно должны были внести залог. В то же время, на обнародованных записях упоминается имя "Герман". Эксминистр энергетики Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас", а в июне за него внесли 150 млн грн залога.

По данным НАБУ и САП, для реализации схемы могли использоваться государственный Sense Bank и счета подконтрольных предприятий. Следствие утверждает, что в начале июня организаторы получили фактический контроль над банком.

19 августа Национальное антикоррупционное бюро также провело обыски в офисе наблюдательного совета "Смысл Банка" , в частности у председателя наблюдательного совета Николая Гладишенко.

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