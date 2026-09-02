На Днепропетровщине из-за вражеских атак погибло 4 человека и 13 пострадали

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 2 сентября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 13 пострадали

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре русские атаки повредили учебные заведения, многоквартирные дома, продуктовый склад и автомобили. Погибли два человека, еще девять пострадали.

В Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура и частные дома.

Погиб один человек. 71-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших - 41-летняя женщина и 34-летний мужчина - находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

На Криворожье русские войска атаковали Зеленодольскую, Апостоловскую и Грушевскую общины. Пострадал 67-летний мужчина.

В Васильковской общине Синельниковского района в результате атак произошли пожары, погиб человек.

В Самаровском районе противник избивал по Магдалиновскому, Чернеччинскому и Губинисскому общинам. Пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Верховцевской общине Каменского района в результате российской атаки повреждена инфраструктура.

Напомним, что 2 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов.