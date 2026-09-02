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02 сентября 2026, 22:35

В Житомирской области мужчина купил трактор, которого не существовало

02 сентября 2026, 22:35
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Фото из открытых источников
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В Житомирской области мужчина стал жертвой мошенничества. Граждан предупредили о схеме аферистов

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

55-летний житель области обратился в полицию. В TikTok он увидел объявление о продаже минитрактора. Из-за мессенджера Viber он договорился о приобретении техники. При этом он согласился заранее оплатить доставку и за сам трактор.

После того как мужчина перевел деньги, он получил сообщение о том, что доставка задерживается якобы из-за проблем с перевозчиком. Затем он получил еще одно сообщение о якобы смене водителя. В результате мужчина не получил ни денег, ни трактора.

Правоохранители приступили к уголовному производству.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.

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