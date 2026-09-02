Генштаб подтвердил уничтожение вражеского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

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Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews .

По результатам анализа дополнительных данных, Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 30 августа в районе российского аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае был уничтожен вертолет Ка-27. Также 27 августа в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области украинские военные уничтожили самолет МиГ-29.

"По результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение 30 августа 2026 вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" Краснодарском крае РФ. Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Кроме того, 1 сентября и в ночь на 2 сентября подразделения Сил обороны поразили ряд военных целей российской армии.

В частности, во Владимировке Донецкой области поражен склад боеприпасов, а в Очеретино - состав материально-технических средств.

Также в Речице Брянской области украинские военные поразили район сосредоточения вооружения и военной техники российских войск.

"Степень нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что подразделения Сил обороны Украины 28 августа и в ночь на 29 августа поразили ряд военных целей оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ.