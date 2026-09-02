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02 сентября 2026, 22:44

В Житомирской области взрывотехники обезвредили недетонированную боевую часть вражеского БпЛА

02 сентября 2026, 22:44
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Фото: Национальная полиция Украины
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В Житомирской области полицейские взрывотехники обнаружили и обезвредили боевую часть российского беспилотника, которая не сдетонировала после недавних атак РФ на область

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

Правоохранители обследовали места поражений и падение обломков после российских обстрелов. Во время осмотра они обнаружили элемент летательного аппарата, представляющий серьезную опасность.

Речь идет об осколочно-фугасной зажигательной боевой части. Взрывотехники ГУНП в Житомирской области изъяли и транспортировали на специальную взрывную площадку. Там опасный предмет был уничтожен с соблюдением необходимых мер безопасности.

Полиция призывает граждан не приближаться к местам падения боеприпасов, беспилотников и обломков. Также правоохранители отмечают, что нельзя касаться подозрительных предметов, перемещать их или пытаться самостоятельно разобрать или демонтировать.

Напомним, что 2 сентября российские военные атаковали населенные пункты Херсонской области с применением авиации, артиллерии и беспилотников разных типов.

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