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02 сентября 2026, 21:30

Пограничники показали, как уничтожают "россиян на колесах"

02 сентября 2026, 21:30
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Фото: Госпогранслужба
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Украинские военные уничтожают российскую технику на фронте с помощью дронов. Пограничники показали, как наносили меткие удары по вражеской пехоте

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На видео можно увидеть работу подразделения беспилотных систем PRIME 5 пограничного отряда. Украинские защитники ударили по вражеской пехоте. оккупанты пытались на мотоциклах быстро переместиться, но у них это сделать не получилось.

"Можно констатировать: мотоциклы были, скорость тоже была, а вот пункт у них один. PRIME: работаем по маршруту, который противник не планировал", - говорят военные.

Напомним, что Силы обороны Украины 29 августа и в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских войск. В частности, украинские военные поразили радиолокационную станцию, пункты управления и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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