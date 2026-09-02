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Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
02 сентября 2026, 21:55

Эскалация в российском небе и приказ Путина уничтожать украинскую энергетику

02 сентября 2026, 21:55
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Заявление Путина о том, что он отдал приказ начать удары по украинской энергосистеме – это, безусловно, не ответ на ультиматум Зеленского о закрытии российского неба. Россия била и будет бить по нашей энергосистеме
Заявление Путина о том, что он отдал приказ начать удары по украинской энергосистеме – это, безусловно, не ответ на ультиматум Зеленского о закрытии российского неба. Россия била и будет бить по нашей энергосистеме
Фото из открытых источников
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1. Здесь нет прямой причинно-следственной связи. И это очень важно, учитывая, что эта тема обязательно будет раскручиваться разными информационными каналами и станет частью информационной войны РФ. При этом мы должны также понимать: 2026 несколько расширил красные линии, которые не были табу в прямом смысле этого слова. Причина исчезновения этих условных красных линий лежит не в моральных принципах, а в увеличении количества на возможностях средств поражения. Масштабирование, прежде всего беспилотных систем меняет и будет менять ход этой войны не только на фронте, но и в тылу.

2. Удастся ли парализовать авиасообщение в РФ? Как минимум, частично закрыть главные аэропорты России возможно, и это принесет войну в Москву и Санкт-Перербург, прежде всего. Есть еще один аспект: авиасообщение является одним из главных логистических средств для России. И закрытие аэропортов, даже частичное, безусловно, станет весомым ударом по экономическому и морально-психологическому состоянию в РФ. Повторю снова: дискуссия о том, что нельзя сравнивать закрытие неба и 10 часов без света некорректна. Россия и так планировала избивать по нашей энергетике. Безотносительно наших ударов по аэропортам.

3. Очень важно, что Путин лично заявил, что мобилизации не будет. До этого он воздерживался от этих заявлений. Похоже, ситуация с нашей информационной кампанией "антимобилизация" начинает приносить плоды. Настроение российского общества, похоже, таково, что Путину лично приходится говорить, что он готов отступить на шаг назад. Он не может полностью отказаться от мобилизации и закрытия Интернета. Но пока он вынужден признать частичную субъектность своего населения и несколько отступить. Заявление о том, что мобилизации не будет.

4. К сожалению, сейчас нет никаких предпосылок для переговоров. В этом плане мы видим две тенденции:

– Трамп пытается сыграть в очередную мирную игру с Путиным. Его игра сводится к двум аспектам: во-первых, попытаться выйти на какое-то соглашение (визит Рэдклифа и возможная предстоящая встреча руководителя ФБР с руководствами ФСБ - это частично, об этом. А, во-вторых, если не удастся, здесь включится плохой полицейский. И эту линию лучше всего продемонстрировал министр финансов, Силуанову, что не будет договоренностей, пока идет война. Но, в целом, украинская война не рассматривается США, как отдельный кейс.

- Вторая тенденция – КНР ожидает провала американских инициатив и приглашения к диалогу.

– Отдельно стоит обратить внимание на мирные заявления Моди. Индия пока стоит со стороны, но при случае обязательно включится в эту игру.

5. Если говорить о временных лагах теоретически возможных переговоров, то в идеальном сценарии приглашение Китая к диалогу появится на встрече Трамп-Си. В умеренном сценарии такое приглашение может появиться до конца весны 2027 года. В негативном сценарии - не раньше чем через год.

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Путин Зеленский Украина война
 
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