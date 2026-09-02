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02 сентября 2026, 22:05

Бензин в Европе улетел вверх: подорожание будет и в Украине

02 сентября 2026, 22:05
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Фото из открытых источников
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Из-за нового обострения в Иране цены на дизельное топливо и бензин за границей начали снова расти. По мнению Сергея Куюн, это приведет и к изменениям ценников в Украине

Об этом написал директор "Консталтинговой группы А-95" Сергей Куюн, передает RegioNews.

По словам Сергея Куюн, из-за нового обострения в Иране цены на дизельное топливо в Лондоне уже превысили 1 400 долларов за тонну. Бензин тоже начал дорожать. По мнению эксперта, эти изменения повлияют и на Украину.

"Итак, ожидаем повышения внутренних цен. Сейчас этот подъем в пересчете означает плюс 4,5-5,0 грн на литре бензина и ДТ (сейчас их средняя стоимость 80 и 91 грн/л соответственно). Это может произойти в течение пару недель, если текущие котировки зафиксируются на текущих уровнях", - говорит аналитик.

При этом он добавил, что проблем с запасами горючего нет ни в Украине, ни в Евопии. Итак, вопрос исключительно в цене.

"Воспетые 100 грн/л пока не выходят, но снова начинают просматриваться", - говорит Сергей Куюн.

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн уже рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.

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