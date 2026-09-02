ВАКС обрав запобіжний захід голові Сенс Банку Олексію Ступаку у справі "Форест Гамп"

Фото: Олексій Ступак / Sense Bank

Вищий антикорупційний суд призначив голові правління Сенс Банку Олексію Ступаку заставу у розмірі 15 млн грн. Водночас суд не взяв його під варту

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС, передає RegioNews .

Суд зобов’язав Ступака не виїжджати за межі Києва, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися з іншими фігурантами справи "Форест Гамп".

Ступаку повідомили про підозру у відмиванні незаконно отриманих коштів. За версією слідства, він може бути причетний до схеми з легалізації 150 млн грн, які, ймовірно, внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Під час судового засідання прокурори заявили, що від початку повномасштабного вторгнення Ступак щонайменше 30 разів виїжджав за межі України. Також, за їхніми словами, він не має дітей в Україні, а отже, нібито не має достатньо стійких соціальних зв’язків, які б перешкоджали можливому переховуванню від слідства.

Адвокати Ступака заперечили ці доводи. За їхньою версією, усі виїзди голови банку за кордон були пов’язані з робочою діяльністю.

Нагадаємо, зранку 19 серпня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спеціальну операцію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили імена ймовірних фігурантів спецоперації. Зокрема, йдеться про заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.

Пізніше прокурор САП назвав повний "склад" фігурантів.

НАБУ також оприлюднило відео з фрагментами розмов імовірних фігурантів спецоперації "Форест Гамп".

За версією слідства, учасники схеми легалізували 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом. Кошти нібито через рахунки підставних компаній вводили в легальний обіг, щоб використати їх для внесення застави за одного з фігурантів справи "Мідас".

НАБУ не повідомляло, за кого саме мали внести заставу. Водночас на оприлюднених записах згадується ім’я "Герман". Ексміністр енергетики Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас", а в червні за нього внесли 150 млн грн застави.

За даними НАБУ і САП, для реалізації схеми могли використовувати державний Sense Bank та рахунки підконтрольних підприємств. Слідство стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над банком.

19 серпня Національне антикорупційне бюро також провело обшуки в офісі наглядової ради "Сенс Банку", зокрема у голови наглядової ради Миколи Гладишенка.