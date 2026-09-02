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02 сентября 2026, 22:55

Продукты в Украине: что будет с ценами и стоит ли делать запасы

02 сентября 2026, 22:55
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Фото из открытых источников
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В Украине в последнее время россияне активно атакуют склады и супермаркеты. Эксперт объяснил, будет ли из-за этого дефицит товаров

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что в Украине в ближайшие недели не ожидается подорожание продуктов. Однако в будущем рост цен возможен.

Одной из причин министр называет смену логистики. Переход на доставку автотранспортом может увеличить цену на продовольственную корзину в среднем на 2,5 – 3%. Однако дефицит продуктов не был зафиксирован.

Также министр отметил, что нет причин создавать продовольственные запасы. По его словам, дефицита товаров в Украине нет и к голоду готовиться не стоит.

Напомним, российские оккупанты в последнее время активно атакуют украинский бизнес. В частности, супермаркеты и склады с продуктами. Представители отрасли рассказали, повлияет ли это на ценовую политику.

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