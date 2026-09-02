01:35  02 сентября
Актриса Наталья Денисенко призналась, сколько потратила денег на свадьбу
00:55  02 сентября
Дом фронтмена O.TORVALD пострадал в результате российской атаки
07:56  02 сентября
В Киеве в подъезде многоэтажки нашли убитым мужчину
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
02 сентября 2026, 09:41

Маркетолог в мире жесткой политики: четыре ошибки Михаила Федорова

02 сентября 2026, 09:41
Читайте також українською мовою
С политтехнологической стороны Михаил Федоров сделал за месяц четыре ключевые ошибки
С политтехнологической стороны Михаил Федоров сделал за месяц четыре ключевые ошибки
Фото: mod.gov.ua
Читайте також
українською мовою
  • Первая. После отставки главкома Сырского он мог выйти к протестующим и заявить, что благодаря им и его усилиям изменения начаты.
  • Вторая. Исключительный ультиматум о должности. Если бы первый пункт был реализован, готовность работать в команде Драпатого (или с ним напрямую) воспринялась бы позитивно.
  • Третья. Прочитанный обществом призыв к выборам. Тема а) неактуальна; б) конфликтна; в) создала впечатление, что Федоров – это про должности.
  • Четвертая. История с советником министра обороны Италии. По-человечески, понятный ход – показать, что Михаила ценят больше, чем на Банковой, но технологически – это минус.

Не хочу еще оценивать историю с Palantir – потому что здесь есть свои плюсы и минусы.

В целом могу со стороны сказать так: каким бы ты ни был продвинутым маркетологом или технократом, политические законы все же диктуют совершенно другие правила игры. Здесь нужно учиться…

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина политики Михаил Федоров ошибки выборы
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
На Днепропетровщине автомобиль влетел в дерево: погибли два человека
02 сентября 2026, 10:14
В Польше женщина таскала за волосы 13-летнюю девочку из-за украинского языка
02 сентября 2026, 09:58
В Киеве обезвредили 180-килограммовую боевую часть российской ракеты С-400
02 сентября 2026, 09:53
Утреннее нападение РФ на Киевщину: есть пострадавшие и повреждены дома
02 сентября 2026, 09:45
РФ ночью запустила по Украине баллистику, ракеты Х-59/69 и более 170 ударных БПЛА
02 сентября 2026, 09:28
Атака дронов на Киев продолжается: в одном из районов упали обломки
02 сентября 2026, 09:14
"Безопасные дни в небе России закончились": Зеленский предупредил авиакомпании об опасности
02 сентября 2026, 09:09
Вражеская атака на Полтавщину: под ударом оказался промышленный объект
02 сентября 2026, 08:54
РФ атаковала Харьковщину ракетами, КАБами и дронами: есть пострадавшие
02 сентября 2026, 08:51
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Виктор Ягун
Все блоги »