С политтехнологической стороны Михаил Федоров сделал за месяц четыре ключевые ошибки

С политтехнологической стороны Михаил Федоров сделал за месяц четыре ключевые ошибки

Фото: mod.gov.ua

Первая. После отставки главкома Сырского он мог выйти к протестующим и заявить, что благодаря им и его усилиям изменения начаты.

Вторая. Исключительный ультиматум о должности. Если бы первый пункт был реализован, готовность работать в команде Драпатого (или с ним напрямую) воспринялась бы позитивно.

Третья. Прочитанный обществом призыв к выборам. Тема а) неактуальна; б) конфликтна; в) создала впечатление, что Федоров – это про должности.

Четвертая. История с советником министра обороны Италии. По-человечески, понятный ход – показать, что Михаила ценят больше, чем на Банковой, но технологически – это минус.

Не хочу еще оценивать историю с Palantir – потому что здесь есть свои плюсы и минусы.

В целом могу со стороны сказать так: каким бы ты ни был продвинутым маркетологом или технократом, политические законы все же диктуют совершенно другие правила игры. Здесь нужно учиться…