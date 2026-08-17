Зеленський призначив Юрія Погрібного командувачем Сил логістики ЗСУ

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Відповідний указ №731/2026 оприлюднили на сайті глави держави, передає RegioNews .

Іншим указом — №730/2026 — Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики.

Юрій Погрібний із 2014 року воював проти російських окупантів у складі артилерійської бригади. Він брав участь у визволенні Слов’янська, Краматорська та Лимана.

У 2016 році Погрібний став заступником командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020 році очолив 532-й окремий ремонтно-відновлювальний полк, де забезпечував технічне обслуговування військ на Харківському, Донецькому та Запорізькому напрямках.

У 2024 році він став начальником озброєння — заступником начальника з логістики оперативного командування "Схід". Згодом очолив логістику Сухопутних військ ЗСУ, де впроваджував натівську систему автоматизації транспортних перевезень (TMS).

Після призначення Михайла Драпатого Головнокомандувачем ЗСУ Погрібний виконував обов’язки командувача Сил логістики.

Раніше Зеленський заявив, що після обговорень із військовими та Головнокомандувачем ЗСУ погодив перші п’ять кадрових рішень у війську.

Нагадаємо, ввечері 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

Як відомо, звільнення Олександра Сирського відбулося на тлі протестів у Києві та інших містах України, які почалися після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони 16 липня. Ексміністр оборони заявив, що головнокомандувач ЗСУ блокував всі ініціативи його команди.

Новим очільником Міноборони став керівник Альфи СБУ Євген Хмара.