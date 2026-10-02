Ночная атака на Днепропетровщину: повреждена инфраструктура, есть пострадавший
В ночь на 2 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине враг бил по Никополю, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадамх. Пострадал 50-летний мужчина, от госпитализации отказался. Повреждены магазин, объекты инфраструктуры, многоэтажки и автосервис.
На Криворожье в Зеленодольской громаде поврежден магазин и инфраструктурный объект.
В Синельниковском районе оккупанты целили по Петропавловской громаде.
Напомним, 1 октября российские войска обстреляли административное здание одного из угольных предприятий ДТЭК в Днепропетровской области. В результате атаки, по предварительным данным, один работник получил осколочные ранения.