Россияне во второй раз ударили по Южному мосту в Киеве
Утром 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Есть попадания в Южный мост. Экстренные службы направляются на место
Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГВА передает RegioNews.
Из-за повторного попадания в Южный мост движение метро и общественного транспорта остановлено.
По данным Киевского метрополитена, повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метро.
Кроме того, в Дарницком районе повреждены верхние этажи 25-этажного жилого дома. Там возник пожар. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, накануне оккупанты уже атаковали Южный мост. После осмотра специалисты коммунального предприятия "Киевавтодоргород" не обнаружили критических повреждений конструкций.
Также 1 октября вражеский беспилотник попал в здание школы в Соломенском районе города – возникло возгорание. К счастью, никто не пострадал.