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Владимир Путин назвал "бессмысленным" предложение о взаимном прекращении ударов. Россия должна не атаковать украинские суда, если Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам

Об этом он заявил во время заседания дискуссионного клуба Валдай, сообщают российские государственные СМИ ТАС и RT, передает RegioNews.

По словам Путина, в случае прекращения Украиной ударов по российским НПЗ Москва якобы должна отказаться от атак на украинские суда, перевозящие гражданские грузы и сельскохозяйственную продукцию. Он назвал такое предложение неприемлемым.

"Вот – говорят – они прекратят удары, поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. Но ее у нас станет больше, нам и так хватает дизельки. На мировые рынки она не попадет, потому что действуют санкции… А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным." российсский диктатор.

Путин также заявил, что Украина первой начала атаковать российские танкеры и другие суда.

На вопрос, готов ли он согласиться на взаимное прекращение ударов, Путин ответил: "Нет".

Напомним, ранее американский президент заявил, что просил Владимира Зеленского снизить темпы ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и тот якобы согласился.

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