Зеленський не може знайти нового посла України у США – Politico

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Президент Володимир Зеленський шукає достатньо впливового кандидата на посаду посла України у США, однак потенційні претенденти не поспішають погоджуватися на цю роботу

Про це пише Politico з посиланням на двох колишніх українських високопосадовців і чотирьох народних депутатів, передає RegioNews.

За даними видання, Зеленський прискорив кадрові зміни, щоб запропонувати посаду посла колишній прем’єр-міністерці Юлії Свириденко. Вона, однак, відмовилася від пропозиції, що зірвало ці плани.

Інші потенційні кандидати також неохоче розглядають цю посаду через необхідність працювати з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку джерела видання називають непередбачуваною.

Один із неназваних колишніх українських дипломатів заявив, що в Україні є люди, які хотіли б отримати цю посаду, однак немає кандидата, який повністю відповідав би її рівню.

Politico зазначає, що Україна ризикує залишитися без посла у США в особливо важливий момент. Йдеться, зокрема, про рішення щодо постачання озброєнь і засобів ППО, логістики, обміну розвідданими, а також можливих умов нового мирного процесу.

Нагадаємо, 3 серпня президент Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США, яку вона обіймала із серпня 2025 року. Вона говорила, що піти з посади – це її "власне рішення, продиктоване особистими обставинами".

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За версією слідства, вона не вказала у деклараціях дві квартири у Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 мільйонів гривень.