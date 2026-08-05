Зеленський представив нового секретаря РНБО Клименка: які завдання він отримав

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Про це він повідомив у Фейсбук, передає RegioNews.

За словами глави держави, Клименко довів свою ефективність під час роботи на посаді міністра внутрішніх справ, де координував діяльність безпекових і рятувальних структур.

Зеленський зазначив, що одним із головних завдань нового секретаря РНБО буде посилення координації між усіма складовими Сил безпеки та оборони України.

Президент очікує, що Клименко разом із урядом, військовими, спеціальними службами та іншими посадовцями забезпечить більш оперативну підготовку України до зимового періоду.

Також Зеленський наголосив на необхідності пришвидшити роботу над локалізацією в Україні виробництва систем протиповітряної оборони, ракет та іншого озброєння.

Серед пріоритетів також названо посилення протидії кіберзагрозам з боку Росії, боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями.

"Очікую від Ігоря Клименка пропозицій, які рішення треба ухвалити заради більших результатів для України", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у липні Президент Володимир Зеленський запропонував Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Як відомо, 14 липня парламент підтримав відставку премʼєр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов увесь уряд.

Уже 16 липня Верховна Рада підтримала призначення очільника НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького головою уряду.

12 липня президент оголосив про перезапуск зовнішньополітичної стратегії України та підготовку кадрових змін у Кабінеті Міністрів.