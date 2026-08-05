Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска нанесли 121 удар по 27 населенным пунктам Сумской области. В результате атак ранены 12 гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции

В Сумской громаде в больницы с острой реакцией на стресс и ранениями обратились четверо детей 2, 3, 9 и 17 лет, а также две женщины (30 и 39 лет), пострадавшие во время ночного удара КАБами 4 августа. Кроме того, за медпомощью обратился 49-летний мужчина, травмированный из-за попадания БпЛА еще 2 августа.

В Конотопской громаде в результате попадания БпЛА в жилой дом ранения получили мужчина и женщина 57 лет.

В Тростянецкой громаде из-за ударов дронов ранены двое мужчин в возрасте 44 и 63 года.

В Ямпольской громаде в результате атаки БпЛА ранения получил 64-летний мужчина.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1052 удара по 50 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району два человека получили ранения.