10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 11:35

Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты

27 июля 2026, 11:35
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 27 июля Силы обороны нанесли удары по объектам на территории России

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

Под удар попал экспортный терминал в Ростовской области, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.

По словам Зеленского, в Ростовской области был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

Также украинские дальнобойные удары были нанесены по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, расположенным примерно в 1300 километрах от государственной границы Украины.

"Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну", – отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что украинские дальнобойные беспилотники уже способны поражать военные и экономические объекты на территории России на расстоянии более 3 тысяч километров. Среди пораженных целей – нефтяные объекты, критически важные военные производства и ключевые элементы российской логистики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Зеленский Владимир Россия Украина война Силы обороны нефтеобъекты дроны
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
Бойцы ГУР уничтожили в Крыму пусковую установку и РЛС ЗРК С-400 "Триумф"
27 июля 2026, 09:26
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
17-летний мотоциклист погиб в ДТП на Львовщине, его сестру госпитализировали
27 июля 2026, 12:37
В Польше жестоко избили украинскую пару: причиной мог стать украинский акцент
27 июля 2026, 12:24
Смертельная авария в Киевской области: мотоцикл выехал на встречку и столкнулся с двумя авто
27 июля 2026, 12:15
"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова
27 июля 2026, 11:55
Россияне снова атаковали Запорожье: есть раненые, повреждены дома и авто
27 июля 2026, 11:23
В Винницкой области мужчина достал нож в служебном авто ТЦК и ранил военного
27 июля 2026, 11:16
От капитуляции до процветания: как история превращает поражение в победы
27 июля 2026, 10:57
На Черниговщине в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен энергетик
27 июля 2026, 10:45
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »