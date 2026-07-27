Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ночь на 27 июля Силы обороны нанесли удары по объектам на территории России

Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях, передает RegioNews.

Под удар попал экспортный терминал в Ростовской области, а также нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.

По словам Зеленского, в Ростовской области был поражен экспортный терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии фронта.

Также украинские дальнобойные удары были нанесены по нефтяным объектам в Ярославской области и Удмуртской Республике, расположенным примерно в 1300 километрах от государственной границы Украины.

"Выполняется план дальнобойных санкций и снижаем возможности России финансировать войну", – отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что украинские дальнобойные беспилотники уже способны поражать военные и экономические объекты на территории России на расстоянии более 3 тысяч километров. Среди пораженных целей – нефтяные объекты, критически важные военные производства и ключевые элементы российской логистики.