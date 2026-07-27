Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Установлено, что 37-летний водитель мотоцикла Ducati не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Geely. После этого мотоцикл врезался в "ВАЗ", следовавший во встречном направлении.

В результате столкновения 32-летняя пассажирка мотоцикла погибла на месте. Травмированных водителей мототранспорта и "ВАЗа" госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 25 июля в Черкасской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов. Пострадали четверо подростков.