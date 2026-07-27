В Винницкой области мужчина достал нож в служебном авто ТЦК и ранил военного

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В Винницкой области правоохранители открыли уголовное производство по факту причинения телесных повреждений военнослужащему ТЦК и СП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 25 июля на объездной дороге Калиновки.

55-летний мужчина, которого везли в ТЦК из-за нарушения правил военного учета, находясь в служебном автомобиле, достал нож и порезал руку 25-летнему военнослужащему.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.

Правонарушителя задержали и сообщили о подозрении. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе 17-летняя девушка ранила ножом работника ТЦК. Ее вместе с собакой якобы силой посадили в микроавтобус. Во время инцидента она ранила ножом одного из сотрудников. 37-летний работник ТЦК получил резаную рану правого плеча.

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