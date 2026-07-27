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27 июля 2026, 10:43

Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно

27 июля 2026, 10:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина и США обсудили предложение о прекращении воздушных ударов, которое планируют представить России в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters, передает RegioNews.

По информации агентства, ранее Украина уже обращалась к российскому диктатору Путину с предложениями по прекращению огня, однако Москва их отклонила.

В то же время, часть украинских чиновников считает, что усиление давления на российскую экономику из-за ударов украинских дронов и ракет может повлиять на позицию Кремля.

В России заявили, что пока не располагают достаточной информацией о возможной инициативе.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и не более того", – отметил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что реакция Москвы на любые новые мирные предложения будет зависеть от того, будут ли они отвечать интересам России. По словам Пескова, Москва продолжает поддерживать контакты с американскими переговорщиками.

Спикер Кремля также отметил, что Россия ожидает детали возможных новых формул или предложений, после чего будет определять дальнейшие действия.

Напомним, послы стран-членов Европейского союза согласовали 21-й пакет санкций против России. Новые санкции должны ограничить возможность России финансировать войну против Украины и усилить давление на ее военную экономику.

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