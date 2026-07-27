17-летний мотоциклист погиб в ДТП на Львовщине, его сестру госпитализировали

Фото: Национальная полиция

В Стрыйском районе Львовской области в ночь на 27 июля произошло смертельное ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погиб 17-летний водитель, а его 14-летняя сестра получила травмы.

По предварительным данным полиции, авария произошла около 00:30 в одном из сел района. Столкнулись автомобиль Skoda Fabia, за рулем которого находилась 24-летняя местная жительница, и мотоцикл Geon, которым управлял 17-летний житель Нового Раздела.

В результате столкновения несовершеннолетний мотоциклист погиб на месте от полученных травм. Его 14-летняя сестра, которая была пассажиркой мотоцикла, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 22 июля на трассе в Кировоградской области легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.