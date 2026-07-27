Фото: ОВА

В понедельник, 27 июля, около 10:30 российские захватчики снова ударили по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов повреждены частные дома, авто и нежилые здания.

По меньшей мере два человека ранены: мужчине и женщине оказывают всю необходимую медпомощь.

Все последствия атаки еще устанавливаются.

Воздушные силы предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Запорожье и ударных дронах в направлении города.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В результате ударов погиб один человек, есть пострадавшие.