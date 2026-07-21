Президент провів зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим

Цю інформацію журналістам підтвердив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє Укрінформ, передає RegioNews .

Водночас Литвин не розкрив деталей розмови та не повідомив, які питання обговорювалися під час зустрічі.

Інших подробиць щодо результатів або мети зустрічі в Офісі президента наразі не оприлюднили.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Михайло Федоров підтвердив своє звільнення з посади та підбив підсумки роботи команди за час перебування в міністерстві.

16 липня мирні акції на підтримку нинішнього міністра оборони розпочалися у Львові та Києві. На протест також вийшли люди у Дніпрі, Івано-Франківську, Одесі, Полтаві.

При цьому згодом Михайло Федоров відкрито заявив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поставив йому ультиматум і блокував ініціативи Міністерства оборони.

Раніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників у фракції "Слуга народу" писали, що Зеленський пояснив відставку Федорова конфліктом із Сирським і проблемами з мобілізацією.

Напередодні президент доручив т.в.о. СБУ Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони.