Кадровая ротация в правительстве: назначены и.о. министров обороны и иностранных дел

Фото: Владимир Зеленский

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о назначении временных исполняющих обязанности министра обороны и министра иностранных дел

Об этом он сообщил в Телеграмм, передает RegioNews .

По словам Корецкого, по согласованию с президентом Украины правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

"По согласованию с Президентом Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности Министра обороны и Андрея Сибига — временно исполняющим обязанности Министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — подчеркнул премьер-министр.

В то же время правительство приступило к реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями Верховной Рады.

"Реорганизуем также структуру министерств в соответствии с решениями парламента. Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разграничивали направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - сообщил Сергей Корецкий.

Напомним, что в четверг, 16 июля, прошло первое заседание нового состава Кабинета Министров.

Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства .

Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны , экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.