Руководители университета "заработали" более 7 миллионов на энергетике

Фото: Национальная полиция

Правоохранители в одном из украинских университетов разоблачили схему хищения средств. Это произошло во время закупки электроэнергии

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

О подозрении сообщили бывшему первому проректору одного из университетов и основателю, директору и конечному бенефициарному владельцу частной компании, поставлявшей электрическую энергию учебному заведению.

Как выяснили правоохранители, участники схемы внесли безосновательные изменения в существенные условия договора о поставках электроэнергии. Из-за этих дополнительных сделок цена была увеличена, хотя рыночная стоимость не выросла.

"В результате учебное заведение осуществило лишние выплаты поставщику за потребленную электроэнергию, а государству нанесен ущерб на сумму свыше 7,5 миллиона гривен", - говорят в полиции.

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему хищения средств ПАО "Центрэнерго". Деньги были выделены для бесперебойного функционирования энергетической инфраструктуры Киевской и Харьковской областей.