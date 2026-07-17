Вражеский удар по Одесскому району: повреждено админздание и склад, уничтожено авто

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Российские войска нанесли удар по Одесскому району, в результате чего получила повреждения промышленная инфраструктура. Из-за обстрела возник пожар на территории складского здания, которое спасатели оперативно ликвидировали

Об этом сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .

В результате атаки повреждено двухэтажное административное здание — в нем выбиты окна. Также разрушено складское здание, где после попадания вспыхнул пожар.

Кроме того, обломками и взрывной волной повреждены 13 легковых автомобилей.

По предварительной информации, в результате российских обстрелов пострадавших нет. Обстоятельства атаки и масштабы разрушений уточняются.

Напомним, что в Одессе в результате российской атаки 17 июля погиб мужчина.