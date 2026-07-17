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17 июля 2026, 18:30

В Харьковскую область дельцы вывозили оружие с прифтонтовых территорий

17 июля 2026, 18:30
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Фото: СБУ
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В Харьковской области СБУ ликвидировала канал незаконных продаж оружия и боеприпасов. Известно, что товар вывозили с прифронтовых территорий.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Харьковской и Донбассе трое злоумышленников устроили нелегальный бизнес. Они незаконно вывозили вооружение и боеприпасы из районов боевых действий, после чего продавали их.

Во время обысков у дельцов были обнаружены сотни килограммов взрывчатых веществ, самодельные взрывные устройства, реактивные огнеметы, гранатометные выстрелы, мины и патроны к стрелковому оружию. Также изъяли более тонны взрывчатки, ударные дроны, гранатометы, автоматы, боевые гранаты и другие средства поражения.

Теперь дельцы получили подозрения. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители Закарпатья заблокировали межрегиональный канал незаконного сбыта боеприпасов. Организатором схемы оказался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района.

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