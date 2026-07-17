В Харьковскую область дельцы вывозили оружие с прифтонтовых территорий

Фото: СБУ

В Харьковской области СБУ ликвидировала канал незаконных продаж оружия и боеприпасов. Известно, что товар вывозили с прифронтовых территорий.

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в Харьковской и Донбассе трое злоумышленников устроили нелегальный бизнес. Они незаконно вывозили вооружение и боеприпасы из районов боевых действий, после чего продавали их.

Во время обысков у дельцов были обнаружены сотни килограммов взрывчатых веществ, самодельные взрывные устройства, реактивные огнеметы, гранатометные выстрелы, мины и патроны к стрелковому оружию. Также изъяли более тонны взрывчатки, ударные дроны, гранатометы, автоматы, боевые гранаты и другие средства поражения.

Теперь дельцы получили подозрения. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители Закарпатья заблокировали межрегиональный канал незаконного сбыта боеприпасов. Организатором схемы оказался 40-летний житель села Вонигово Тячевского района.