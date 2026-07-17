14:15  17 июля
СБУ уничтожила российский Ту-95, атаковавший украинские города
11:23  17 июля
В Киеве мужчина убил владелицу квартиры шваброй и лег спать
10:15  17 июля
На Днепропетровщине во время купания в ставку утонула женщина
UA | RU
UA | RU
17 июля 2026, 18:25

На Криворожье будут судить коммунальщика за кражу воды

17 июля 2026, 18:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские Криворожья направили в суд дело в отношении чиновника, обвиняемого в незаконной добыче подземных вод. В результате незаконного использования недр государству нанесен ущерб на сумму почти 90 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе следствия установлено, что начиная с апреля 2019 года должностное лицо находясь в должности директора одного из коммунальных предприятий территориального общества, организовало незаконную добычу подземных вод без предусмотренных законодательством разрешительных документов.

Предприятие осуществляло забор подземных вод из скважин, незаконно используя недра и извлекая полезные ископаемые общегосударственного значения, к которым в соответствии с законодательством относятся подземные воды.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 240 – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в Киевской области получил подозрение бывший руководитель коммунального предприятия. Его разоблачили на незаконной схеме добычи подземных вод.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд вода Днепропетровская область Кривой Рог
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Харьковскую область дельцы вывозили оружие с прифтонтовых территорий
17 июля 2026, 18:30
Вражеский удар по Одесскому району: повреждено админздание и склад, уничтожено авто
17 июля 2026, 17:58
Руководители университета "заработали" более 7 миллионов на энергетике
17 июля 2026, 17:50
Кадровая ротация в правительстве: назначены и.о. министров обороны и иностранных дел
17 июля 2026, 17:47
Призвала нанести удары по Киеву: дело чиновницы из Минкульта передано в суд
17 июля 2026, 17:36
В Житомирской области женщина хотела заменить SIM-карту, а аферисты оформили на нее кредит
17 июля 2026, 17:30
Российская атака на Одессу: есть погибший
17 июля 2026, 16:59
В Днепре отчим насиловал 4-летнего пасынка
17 июля 2026, 16:50
Ударил ребенка и пошел спать: в Черкасской области отец жестоко избил 8-летнюю дочь
17 июля 2026, 16:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »