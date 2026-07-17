На Криворожье будут судить коммунальщика за кражу воды

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Полицейские Криворожья направили в суд дело в отношении чиновника, обвиняемого в незаконной добыче подземных вод. В результате незаконного использования недр государству нанесен ущерб на сумму почти 90 миллионов гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе следствия установлено, что начиная с апреля 2019 года должностное лицо находясь в должности директора одного из коммунальных предприятий территориального общества, организовало незаконную добычу подземных вод без предусмотренных законодательством разрешительных документов.

Предприятие осуществляло забор подземных вод из скважин, незаконно используя недра и извлекая полезные ископаемые общегосударственного значения, к которым в соответствии с законодательством относятся подземные воды.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2, 3 ст. 240 – незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, что в Киевской области получил подозрение бывший руководитель коммунального предприятия. Его разоблачили на незаконной схеме добычи подземных вод.