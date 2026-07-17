Призвала нанести удары по Киеву: дело чиновницы из Минкульта передано в суд

Прокуроры Киевской городской прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделов Министерства культуры Украины, обвиняемой в оправдывании вооруженной агрессии РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в своих разговорах чиновница называла полномасштабное вторжение российских войск не агрессией, а якобы "законными действиями". Она утверждала, что Украина сама спровоцировала войну и провоцирует удары по энергетическим объектам.

Кроме того, женщина обсуждала, куда именно россиянам следует нанести ракетный удар, и отмечала, что ракета должна быть не одна. Такие высказывания она делала, проживая в Киеве.

Во время обыска в доме чиновницы правоохранители также обнаружили письма Путину и другим адресатам, написанные от имени ее сына. В них он просил помочь уехать из Украины, заявлял, что не хочет "жить среди нацистов" и связывал свое будущее с Россией.

Проведенные экспертизы подтвердили, что высказывания обвиняемой содержат оправдывание вооруженной агрессии против Украины.

В марте 2026 года о разоблачении чиновницы и извещении ей о подозрении сообщал Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Ее действия квалифицированы как оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом (по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, что Служба безопасности задержала в Киеве бывшую замглавы оккупационной администрации Алчевска временно захваченной части территории Луганщины. После переезда в столицу фигурантка надеялась "потеряться" в городе как работница центра социального обслуживания.