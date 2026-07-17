Новый Кабмин начал работу: определены первые приоритеты

Фото: Telegram/Сергей Корецкий

Об этом сообщил новоизбранный премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, в ходе заседания определили первоочередные приоритеты работы и обозначили основные задачи на ближайший период.

"Благодарю всех министров за готовность к интенсивной работе. Для каждого члена Правительства главными критериями будут эффективность, ответственность и результат", – отметил Корецкий.

Он подчеркнул, что Кабинет Министров будет работать над выполнением задач, определенных Президентом Украины и Верховной Радой. Впереди – значительный объем работы.

Напомним, Верховная Рада на заседании 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого главой правительства.

Ранее Корецкий заявил, что в случае назначения хочет, чтобы Кабинет Министров стал правительством обороны, экономического развития и европейской интеграции. Также он высоко оценил работу Министерства внутренних дел и лично его руководителя Игоря Клименко.