В Житомирской области женщина хотела заменить SIM-карту, а аферисты оформили на нее кредит

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

55-летняя женщина получила звонок от незнакомца, назвавшего себя представителем мобильного оператора. Он заявил ей о необходимости замены старой SIM-карты на eSIM и заверил, что для этого нужно выполнить несколько несложных операций и продиктовать код подтверждения, который поступит в SMS-сообщении.

Женщина выполнила все указания. Однако в результате оказалось, что мошенник оформил на нее кредит в 8 тысяч гривен.

"Следователи полиции устанавливают причастных к уголовному правонарушению. Событие предварительно квалифицировано по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", - говорят правоохранители.

Напомним, ранее во Львове правоохранители разоблачили колл-центр. Аферисты звонили людям и обещали инвестиции.