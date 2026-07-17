Кадрова ротація в уряді: призначено т.в.о. міністрів оборони та закордонних справ
Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про призначення тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ
Про це він повідомив у Телеграм, передає RegioNews.
За словами Корецького, за погодженням із президентом України уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.
"За погодженням з Президентом Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", — наголосив прем'єр-міністр.
Водночас уряд розпочав реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень Верховної Ради.
"Реорганізовуємо також структуру міністерств відповідно до рішень парламенту. Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", — повідомив Сергій Корецький.
Нагадаємо, що у четвер, 16 липня, відбулося перше засідання нового складу Кабінету Міністрів.
Верховна Рада на засіданні 16 липня підтримала призначення Сергія Корецького головою уряду.
Раніше Корецький заявив, що у разі призначення хоче, щоб Кабінет Міністрів став урядом оборони, економічного розвитку та європейської інтеграції. Також він високо оцінив роботу Міністерства внутрішніх справ та особисто його очільника Ігоря Клименка.