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03 июля 2026, 15:19

Суд избрал меру пресечения Николаю Тищенко: известна сумма залога

03 июля 2026, 15:19
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Фото: РБК-Украина
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Суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которого подозревают по делу о «решении вопросов» с колцентрами, в виде залога в размере 10 млн грн

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews .

По его словам, из-за того, что решение было принято в пятницу, Тищенко необходимо оперативно внести определенную судом сумму залога.

В противном случае, отметил Железняк, народный депутат может провести выходные в следственном изоляторе.

Суд выбрал залог Тищенко 10 млн грн. Проблема в том, что сегодня пятница и ему нужно быстро ее внести — иначе как Ермаку придется провести выходные в СИЗО", — написал Железняк.

Кроме того, суд возложил на Тищенко следующие процессуальные обязанности:

  • являться по вызову к детективам, прокурорам и в суд;
  • не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать об изменении места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать в Государственную миграционную службу все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее;
  • носить электронное средство контроля.

Напомним, что прокуроры САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу народного депутата Николая Тищенко с альтернативой залогу более чем в 19 млн грн.

На этой неделе правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.

По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.

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