Суд избрал меру пресечения Николаю Тищенко: известна сумма залога
Суд избрал меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, которого подозревают по делу о «решении вопросов» с колцентрами, в виде залога в размере 10 млн грн
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews .
По его словам, из-за того, что решение было принято в пятницу, Тищенко необходимо оперативно внести определенную судом сумму залога.
В противном случае, отметил Железняк, народный депутат может провести выходные в следственном изоляторе.
Суд выбрал залог Тищенко 10 млн грн. Проблема в том, что сегодня пятница и ему нужно быстро ее внести — иначе как Ермаку придется провести выходные в СИЗО", — написал Железняк.
Кроме того, суд возложил на Тищенко следующие процессуальные обязанности:
- являться по вызову к детективам, прокурорам и в суд;
- не покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать об изменении места жительства и работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать в Государственную миграционную службу все паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в нее;
- носить электронное средство контроля.
Напомним, что прокуроры САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу народного депутата Николая Тищенко с альтернативой залогу более чем в 19 млн грн.
На этой неделе правоохранители сообщили о еще одном подозрении народному депутату Николаю Тищенко. Речь идет о взятках, а также легализации средств и недостоверных данных в декларации.
По данным правоохранителей, народный депутат прикрывался борьбой с деятельностью "колл-центров". Он попросил у лица, считавшего причастным к их деятельности, более миллиона долларов США. За эти деньги обещал сделать так, чтобы были вмешательства в деятельность одних колл-центров в интересах этого лица и не было проблем для других.
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