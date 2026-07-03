Суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку: відома сума застави
Суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо «розв’язання питань» із колцентрами, у вигляді застави в розмірі 10 млн грн
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
За його словами, через те, що рішення ухвалили у п'ятницю, Тищенку необхідно оперативно внести визначену судом суму застави.
Інакше, зазначив Железняк, народний депутат може провести вихідні у слідчому ізоляторі.
"Суд обрав заставу Тищенку 10 млн грн. Проблема в тому, що сьогодні пʼятниця і йому треба швидко її внести — інакше, як Єрмаку, доведеться провести вихідні у СІЗО", — написав Железняк.
Також суд поклав на Тищенка такі процесуальні обов'язки:
- прибувати за викликом до детективів, прокурорів та суду;
- не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
- повідомляти про зміну місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати до Державної міграційної служби всі паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до неї;
- носити електронний засіб контролю.
Нагадаємо, що прокурори САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту народного депутата Миколу Тищенка з альтернативою застави у понад 19 млн грн.
Цього тижня правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.
За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.
Читайте також: Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"