Суд обрав запобіжний захід Миколі Тищенку: відома сума застави

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Суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо «розв’язання питань» із колцентрами, у вигляді застави в розмірі 10 млн грн

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews .

За його словами, через те, що рішення ухвалили у п'ятницю, Тищенку необхідно оперативно внести визначену судом суму застави.

Інакше, зазначив Железняк, народний депутат може провести вихідні у слідчому ізоляторі.

"Суд обрав заставу Тищенку 10 млн грн. Проблема в тому, що сьогодні пʼятниця і йому треба швидко її внести — інакше, як Єрмаку, доведеться провести вихідні у СІЗО", — написав Железняк.

Також суд поклав на Тищенка такі процесуальні обов'язки:

прибувати за викликом до детективів, прокурорів та суду;

не залишати межі Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати до Державної міграційної служби всі паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд до неї;

носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, що прокурори САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту народного депутата Миколу Тищенка з альтернативою застави у понад 19 млн грн.

Цього тижня правоохоронці повідомили про ще одну підозру народному депутату Миколі Тищенку. Йдеться про хабарі, а також легалізацію коштів та недостовірні дані в декларації.

За даними правоохоронців, народний депутат прикривався боротьбою з діяльністю "кол-центрів". Він попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів США. За ці гроші обіцяв зробити так, щоб були втручання в діяльність одних кол-центрів" в інтересах цієї особи і "не було проблем" для інших.

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