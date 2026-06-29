4 роки уникав суду: НАБУ затримало чинного нардепа у справі про тендери на Житомирщині

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НАБУ затримало чинного народного депутата. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині

Про це повідомили САП та НАБУ, передає RegioNews.

У САП не називають прізвища затриманого. Водночас, за даними ЗМІ, йдеться про народного депутата Сергія Кузьміних.

Затримання відбулося на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду через систематичну неявку обвинуваченого на судові засідання. За даними слідства, остання неявка була пов'язана з відрядженням за кордон.

У САП зазначають, що протягом майже чотирьох років депутат неодноразово не приходив на судові засідання.

Зокрема, він не з'явився:

29 жовтня 2025 року;

30 березня 2026 року;

1 червня 2026 року;

22 червня 2026 року.

За дві неявки суд уже застосовував до нього грошові стягнення.

Наразі народного депутата доставлено до ізолятора тимчасового тримання.

Розгляд клопотання прокурора САП щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою без альтернативи застави призначено на 29 червня 2026 року.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу нібито отримав 558 тис. грн неправомірної вигоди – 30% від вартості договору на постачання медичного обладнання для лікарні в Житомирі.

Крім того, він, за версією слідства, обіцяв сприяти укладенню ще двох контрактів на постачання медичного обладнання на суму понад 38 млн грн за аналогічною схемою "відкату".

Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Обвинувальний акт у справі був скерований до суду ще у 2022 році.

Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали 28 січня 2022 року, коли він отримував хабар у розмірі 558 тис. грн. Згідно з даними слідства, гроші він просив за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями й лікарнею у Житомирській області.

Раніше депутати з різних фракцій Верховної Ради намагали з'ясувати, хто саме співпрацював з антикорупційними органами у справі щодо лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко, якій оголосили підозру в пропозиції хабаря. Серед можливих кандидатів у фракції називали народних депутатів Сергія Кузьміних.