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Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, подозреваемому в вымогательстве денег у подчиненного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, чиновник ежемесячно получал от военного от 12 до 20 тысяч гривен за непривлечение его к ответственности за самовольное оставление места службы.

Правоохранители установили, что фигурант ограничивал подчиненного в праве на отпуск и увольнение, а также угрожал уголовной ответственностью в случае отказа платить. В общем, он требовал передавать ему выплаты, которые фактически составляли весь доход военнослужащего

По данным следствия, сумма полученных средств составила около 200 тысяч гривен.

Фигуранта задержали сразу после получения очередной части денег.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием служебного положения).

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области правоохранитель брал по 1000 долларов ежемесячно за "крышевание" борделя. Фигуранту объявили подозрение.